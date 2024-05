Fonte : fanpage di 29 mag 2024

Non c'è niente di più pericoloso di un vigliacco con la pistola in mano". Lo sfogo del fratello dell'attore di General Hospital: "Voleva proteggere la collega, i ladri non si aspettavano che qualcuno li sorprendesse e si sono spaventati. Continua a leggere .

“Niente di più pericoloso che un vigliacco con la pistola” | lo sfogo del fratello di Johnny Wactor dopo la morte