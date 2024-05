Niente Conte la rivelazione sorprende tutti | Il Napoli aveva preso un altro allenatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tiene banco la situazione legata al nuovodel. Di seguito le parole di un esperto che ha analizzato le scelte della società. In casanon è stata ancora sciolta la situazione legata al nuovo. L’addio di Francesco Calzona, con ogni probabilità, dovrebbe aprire le porte ad Antonio. Nelle ultime ore, sono insistenti le voci che parlano di un possibile accordo tra il tecnico e la società partenopea. Al momento, non c’è ancora alcuna traccia dell’annuncio ufficiale, ma le parti non sono mai state così vicine. L’exdel Tottenham è sempre stato un obiettivo del presidente De Laurentiis. Infatti, quest’ultimo fece un tentativo già dopo l’esonero di Garcia, ma il tutto non andò però a buon fine. A distanza di alcuni mesi, le cose son cambiate nettamente con il tecnico che ha dato la propria disponibilità al progetto dei Campioni d’Italia uscenti.