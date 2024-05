Nicholas Galitzine sarà He-Man in Masters of the Universe

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Amazon MGM Studios ha individuato inil giusto volto per l’He-Man nel filmof the. Annunciato ufficialmente lo scorso 2 maggio (qui il nostro articolo), il film ispirato ai celebri prodotti del marchio Mattel ha trovato il suo protagonista. Ebbene,, da poco su Prime Video con il film “The Idea of You“, è stato scelto per dare volto all’eroe He-Man. “Siamo entusiasti di dare vita agli amatiof thee non potremmo essere più entusiasti di annunciare l’immenso talentocome nostro He-Man“, queste le parole di Julie Rapaport (via Deadline), responsabile della produzione e dello sviluppo cinematografico presso Amazon MGM Studios. . “Unendo le forze con il regista Travis Knight, Mattel e Escape Artists, questa reintroduzione del personaggio e del suo universoun film epico che delizierà il pubblico da qui a Eternia.