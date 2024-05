Neonato trovato morto in uno zaino tra gli scogli arrestata la madre della 13enne che lo ha partorito | l’accusa è infanticidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024). Con quest’accusa la squadra mobile di Reggio Calabria e i carabinieri hanno arrestato lache haildomenica scorsa all’interno di unoabbandonato tra glia Villa San Giovanni, vicino agli imbarcaderi. Dopo gli interrogatori di questi giorni, in cui la donna si è più volte contraddetta, la procura di Reggio Calabria ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di fermo di indiziato che adesso dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Al momento, pubblici ministeri e investigatori mantengono il massimo riserbo e non hanno comunicato altri dettagli dell’inchiesta. Stando quanto trapela, però, a convincere i magistrati che l’indagata possa avere avuto un ruolo nella soppressione del bambino, non è sono stati solo gli interrogatorisignora fermata e degli altri testimoni sentiti a sommarie informazioni, ma è stato anche l’esamedocimasia polmonare – che è utile a stabilire se un feto sia nato vivo o– eseguito dal medico legale, incaricato dalla procura, nell’ambito dell’autopsia effettuata sul corpo del