Neonato trovato morto a Villa San Giovanni non si esclude la pista della prostituzione minorile

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Proseguono le indagini sul caso deldomenica scorsa dentro uno zaino abbandonato sugli scogli diSan, in provincia di Reggio Calabria, a poca distanza dalla zona di imbarco per i traghetti diretti in Sicilia. Le forze dell’ordine hanno identificato la madre, una 13enne che si è scoperto essere affetta da deficit cognitivo: la ragazzina è stata rintracciata a casa dei genitori e portata in ospedale per un rischio setticemia poi rientrato. Le indagini sono, coordinate dalla ProcuraRepubblica e dalla Procura per i Minorenni di Reggio Calabria, guidate daBombardieri e Roberto Di Palma. L’attività investigativa, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, punta a far luce sul contesto familiare particolarmente degradato a cui appartiene l’adolescente.