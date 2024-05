Neonato di madre 13enne trovato morto accusata di infanticidio la nonna | strangolato dopo la nascita

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ladelpartorito da una ragazza di soli 13 anni, è stata fermata con l’accusa di. Il corpo senza vita del bambino era stato scoperto la scorsa domenica, abbandonato tra gli scogli e nascosto all’interno di uno zaino, a Villa San Giovanni. L’autopsia ha rivelato che ilera nato vivo. Questo ha portato gli investigatori a concludere che il bambino è stato soppresso pocoil parto, presumibilmente per soffocamento. Questo dettaglio agghiacciante aggiunge un altro strato di tragedia a una situazione già di per sé disperata. Le indagini condotte dalla polizia e dai carabinieri, sotto la guida della Procura della Repubblica e della Procura per i Minorenni di Reggio Calabria, hanno evidenziato un ruolo attivo delladella tredicenne nell’evento tragico.