Nella mente della generazione Z Il racconto delle bellezze locali

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Toscana vista con gli occhi degli studenti e raccontata attraverso le nuove generazioni. Si tratta del progetto ‘Carta di identitàToscana. La toscana raccontata dallaZ’ che ha coinvolto dieci istituti toscani per un totale di duecento studenti. A rappresentare la provincia sono stati chiamati gli studenti del liceo artistico Gentileschi. Il progetto è stato interasponsorizzato dal consiglio regionale toscano su idea del presidente Antonio Mazzeo, e realizzato dai duecento studenti con il supporto di ‘Fondazione Sistema Toscana’. Di ieri la presentazione del lavoro svolto per Massa Carrarasede del Gentileschi di via Sarteschi alla presenza dell’assessora alla cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi e di quella al turismo e politiche giovanili di Massa Giorgia Garau.