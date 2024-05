NEI SUONI DEI LUOGHI | festival internazionale di musica e territori

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 29 maggio 2024) IldiNeideipresenta oggi la sua 26^ edizione, attestandosi quale manifestazione dal caratteree transfrontaliero, offrendo un ricco cartellone che promuove concerti dicolta e molti momenti di approfondimento culturale e sensoriale, inseriti ine contesti dal grande fascino. Da giugno a dicembre saranno ben 37 i concerti cheinteresseranno oltre 25 comuni,in alcune fra le più belle località del Friuli Venezia Giulia, con sconfinamenti in Slovenia e in Austria e un filo conduttore che porta alla città estone di Tartu, Capitale Europea della Cultura 2024, in vista del grande appuntamento di Nova Gorica e Gorizia del 2025. Protagonisti del programma saranno oltre 150 musicisti, fra nomi di respiroe giovani promettenti dellaclassica provenienti da Conservatori, Accademie e Scuole di perfezionamentole di tutta Europa.