Negozi Decathlon assumono oltre 200 Assistenti Vendita

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il Gruppo cerca nuovo personale per i puntiin Italia, azienda leader nella creazione, produzione e distribuzione di articoli e servizi sportivi, assumerà200ed altre figure da inserire presso i 136 puntipresenti in Italia, dove già lavorano8 mila collaboratori. Gli Addetti alladovranno accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale disia fisico che digitale, portare la propria dinamicità nel commercio garantendo la disponibilità dello stock, prendere decisioni in autonomia circa la gestione del layout e del merchandising del proprioo, supportare ed integrare la strategia 4 R nell’attività; gli Sport Leader dovranno prendere decisioni in autonomia circa la gestione del merchandising del proprioo, garantire la disponibilità dello stock, accogliere ed accompagnare il cliente durante l’acquisto e mettere la passione sportiva al centro del proprio servizio; i Direttori del Dipartimento dovranno valorizzare le qualità dei propri collaboratori, accompagnare i clienti in un’esperienza d’acquisto unica, gestire il bilancio e prendere decisioni strategiche con il team, organizzare le risorse, promuovere la sostenibilità ambientale e mettere la passione per lo sport al servizio dei clienti; i Responsabili della Produzione di Forniture dovranno ottimizzare la rotazione delle scorte, ridurre i tempi di consegna, minimizzare i costi lungo l’intera catena del valore, assicurarsi che l’andamento economico e previsionale sia in linea con gli indicatori definiti nel budget, sviluppare piani di produzione in base ai tempi di consegna e agli obiettivi di disponibilità delle scorte.