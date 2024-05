Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

Targa prova: È rilasciata da uno Sted anche in lingua inglese e applicabile anche alle navi iscritte al registro internazionale italiano. Sono previste due sole configurazioni del pacchetto razzi di segnalazione, a fronte delle cinque di oggi. In caso di lavori di trasformazione di unità extra Ue presso cantieri italiani, il proprietario, l?armatore o l?utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto fino alla riesportazione dell?unità al fine di accedere alle semplificazioni procedurali da definire con l?Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Nautica Confindustria | Bene ok del Consiglio Stato al nuovo Regolamento di attuazione del codice da diporto