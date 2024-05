Fonte : game-experience di 29 mag 2024

Ci scusiamo con Neil per aver travisato le sue parole e per qualsiasi impatto negativo che questa intervista potrebbe aver causato a lui e al suo team. In coordinamento con Naughty Dog e SIE, abbiamo rimosso l’intervista. Ricordiamo infatti che appena la scorsa settimana il colosso giapponese ha pubblicato un’intervista con il co-presidente di Naughty Dog direttamente sul proprio sito web, in cui ha affermato che il suo prossimo titolo potrebbe “ridefinire la percezione tradizionale dei giochi”.

Naughty Dog Sony ha rimosso l’intervista a Neil Druckmann per errori ed imprecisioni gravi