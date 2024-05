Nasce la filiera della birra, dalle piante del luppolo ai mastri produttori locali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Prato, 29 maggio 2024 – Prato sperimenterà la coltivazione del, per creare unalocale, con effetti positivi sulla produzione diartigianale "made in Prato". E’ questo l’intento dei 7 soggetti firmatari del protocollo di intesa, nato grazie al tavolo sull’agricoltura urbana sostenibile di "Prato Circular City", promosso dal 2023 dal Comune di Prato per portare avanti il progetto di un prodotto locale, fortemente radicato sul territorio. I soggetti firmatari - Comune e Provincia di Prato, Pin (Polo universitario pratese), Istituto Datini, Rete di impresemade in Italy, birrificio "I Due", azienda agricola "Tra Bosco e stelle" - si impegneranno in questa iniziativa per creare una strategia condivisa per lo sviluppo di unapratese del, che potrà avere effetti positivi sull’intera produzione localeartigianale.