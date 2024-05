Nasce in Valdarno una nuova società di volley

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – Parte inun nuovo progetto sportivo e sociale portato avanti da PassioneC.F.P. Asd. A presentarlo ufficialmente è stata la presidente Patrizia Capanni. L'associazione , come spiegato nel video postato sui canali social,dalla volontà di realizzare un percorso nuovo e ambizioso per il territorio delfiorentino ed aretino nel mondo delfemminile. "Larealtà pallavolistica - ha spiegato la presidente - sarà formata da persone con l'entusiasmo di nuovi appassionati, da figure con esperienza decennale e da figure professioniste nella gestione di gruppi sportivi, guidate da un volto nuovo come la presidente". La neoopererà sportivamente e socialmente nel e per il territorio, accettando di buon grado nuove figure che vogliano collaborare in questaavventura sportiva.