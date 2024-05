Nasce Giovanisì Fest la mappa online per promuovere i festival musicali in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Firenze, 29 maggio 2024 – Arriva unaperivalin. È, il nuovo spazio nella rete con cui il progetto regionale per l’autonomia dei giovani punta ad essere sempre più a fianco di ragazze e ragazze toscani. La, continuamente aggiornata dallo staff di(guidato da Bernard Dika), è raggiungibile all’indirizzo https://giovanisi.it/giovanisi-/. Una nuova iniziativa che punta non solo ad aiutare gli enti locali a raggiungere un pubblico sempre più ampio di spettatori ma anche a valorizzare il protagonismo e la voglia di partecipazione delle giovani generazioni toscane attraverso i linguaggi della cultura e della musica assieme alle occasioni di socialità e confronto che grazie ad esse scaturiscono, spiega il presidente della Regione, esprimendo soddisfazione per questo ulteriore passaggio del progetto regionale.