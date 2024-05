Napoli | violenza all’alba uomo ferito alla gola in piazza Garibaldi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024): grave episodio di, untrovato privo di sensi con una grossa ferita da taglio, continuano le indagini, 29 maggio 2024 – Un nuovo episodio diha scossoquesta mattina presto., nella zona di, unè stato trovato privo di sensi con una grave ferita da taglio. L’, ancora non identificato, sembrerebbe essere di origini nord-africane. I carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti immediatamente, trovando l’in condizioni critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini in ambulanza, è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’aggressione e identificare la vittima.