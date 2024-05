Fonte : sportnews.eu di 29 mag 2024

. eu. . Leggi tutto Questo articolo Napoli, nuovo nome per il post Osimhen: il centravanti seguito dai partenopei è stato pubblicato prima Sportnews. . randi manovre in casa Napoli che sta cercando i profili giusti per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Attualmente, la dirigenza è concentrata.

Napoli nuovo nome per il post Osimhen | il centravanti seguito dai partenopei