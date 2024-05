Napoli nuovo infortunio per Osimhen | a rischio la cessione? E su Kvara piomba il Psg

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

, 29 maggio 2024 – Per una volta probabilmente dietro le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi non si nasconde né un bluff né un imminente colpo di teatro da sancire magari con un post sui social: per l'annuncio delallenatore del, con l'identikit che risponde sempre di più ad Antonio Conte, ci sarà da aspettare ancora un po' di tempo, con il lasso buono che può essere individuato nei primi giorni di giugno. Per il momento, come da consuetudine del periodo, si resta nel campo delle indiscrezioni e delle speculazioni, proprio per come succede per il mercato dei calciatori, che tra le fila azzurre vede attenzionati i due gioielli principali: nessuno tra Victore Khvichatskhelia al momento può conoscere con certezza il suo futuro, in un senso o nell'altro, con la situazione che potrebbe capovolgersi rispetto a quanto ventilato nei mesi scorsi.