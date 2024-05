Fonte : terzotemponapoli di 29 mag 2024

Sotto la sua guida la Juventus Next Gen è visibilmente cresciuta tanto da portare in Prima squadra parecchi giocatori: da Soulé a Miretti, passando per Iling Junior e Barrenechea. Chi é Giovanni Manna Classe 1988, nato a Vallo della Lucania, Manna ha iniziato la sua carriera dirigenziale come Club Manager del Forlì nel 2013/14, quindi il trasferimento in Svizzera dove ha lavorato come team manager del Chiasso e come direttore sportivo del Lugano.

Napoli Manna nuovo Direttore Sportivo