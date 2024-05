Napoli la volontà è di vendere Osimhen ma l’unica offerta importante arrivata dal Psg è per Kvara Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilcontinua a lavorare per portare in panchina l’ex ct Antonio Conte. Sky fornisce le ultime notizie relative all’avanzamento della trattative e alle prossime manovre sul mercato del club. In uscitadal Psg ma non per. Piuttosto i parigini hanno offerto 100 milioni per. In entrata si lavora su Buongiorno e su Gudmundsson.-Conte, accordo di massima c’è. Si lavora per le clausole, per i dettagli Dallo studio di Sky: Accordo di massima c’è. Si lavora per le clausole, per i dettagli. De Laurentiis è con la famiglia a Ibiza, perciò non immaginiamo possa arrivare nell’immediato la firma. C’è la voglia di Antonio Conte di abbracciare il progetto delperché si riparte dopo lo scudetto e una stagione difficilissima.