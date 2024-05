Napoli Gonçalves dello Sporting Lisbona potrebbe sostituire Kvaratskhelia A Bola

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Mentre il Psg si sta muovendo per assicurarsi le prestazioni di Khvichala prossima stagione, ilpiombare su Pedroper sostituirlo. Quest’anno il classe 98 ha totalizzato in campionato 11 gol e 12 assist 32 presenze.Secondo quanto riportato dai portoghesi di Aè uno degli uomini chiave di Rúben Amorim. Il 25enne attaccante portoghese era già nei radar del club partenopeo ancor prima che arrivasse allo. Giocava ancora nel Famalicão e aveva attirato l’attenzionescouting del. Sicuramente non è l’unico nome della lista degli azzurri, ma è uno di quelli più vicini. Il Psg offre al100 milioni per il georgiano Scrive il CorriereSport: Khvicha insomma non si tocca nelle idee dell’allenatore in pectore, che in questi giorni di trattative ha messo la permanenza del giocatore tra le sue priorità.