Napoli dal Portogallo | Pedro Gonçalves obiettivo numero 1 in caso di cessione di Kvaratskhelia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilnon vuole vendere Khvicha, ma dalla Spagna continuano ad accostare il georgiano al PSG e il club partenopeo non vuole farsi trovare impreparato indi offerta indecente per il suo attaccante. Secondo ‘A Bola’, quotidiano portoghese, il primodelindidisarebbe, attaccante dello Sporting classe 1998. Il quotidiano in particolare, riferisce che il giocatore è da tempo monitorato dal, già da quando militava nel Famalicao, e la sua crescita sotto la guida di Amorim non è passata inosservata. A complicare le cose però c’è la valutazione dello Sporting che chiede gli 80 milioni di euro della clausola rescissoria per lasciar partire il suo gioiello. SportFace.