Napoli-Conte parlano anche ‘Spillo’ Altobelli e Franco Porzio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ha parlato soprattutto dell’ex calciatore Alessandroa Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Calciomania’. “Seviene ai napoletani possono stare sicuri perchè Antonio va dove si vince e De Laurentiis dovrà fargli una squadra su misura. Con lui le cose cambieranno. Non entrare in Europa è stato un dolore per tutti, ma diciamo che quello appena passato è stato un anno particolare, l’importante è ripartire subito”. Secondo, il presidente del… “Mi pare che De Laurentiis abbia capito i suoi errori e non li ripeterà. Lele Oriali? Spero che l’affare vada in porto perchèe Oriali si conoscono, lavorano bene insieme e Oriali è un’ottima spalla. E’ una persona seria che si intende di calcio e può essere un’ottima soluzione.