Napoli colpaccio a parametro zero in arrivo? Incontro a Madrid per Hermoso

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilin prima fila per il difensore Mario, il cui contratto con l’Atleticosta giungendo a termine. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato in una recente intervista la necessità di una profonda ristrutturazione della squadra dopo una stagione deludente. Tra gli obiettivi di mercato del club partenopeo figura proprio l’acquisto di un difensore, specialmente dopo il vuoto lasciato in seguito alla partenza di Kim al Bayern Monaco. Mario, 28enne difensore spagnolo, sembra essere sulla lista dei desideri del. La trattativa si prospetta come un vero colpo, in quanto il giocatore sarà libero di muoversi a, non avendo rinnovato il suo contratto con l’Atletico, in scadenza il 30 giugno 2024.