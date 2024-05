Musk consigliere di Trump? Dopo gli insulti l’idea di un lavoro alla Casa Bianca per il miliardario

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Elonpotrebbe trovare posto tra i consiglieri di Donald, nel caso in cui l’ex presidente Usa dovesse riconquistare laalle prossime presidenziali. Secondo il Wall Street Journal, i due avrebbero discusso proprio di un ruolo da affidare al fondatore di Tesla durante una lunga conversazione avvenuta a marzo.si sarebbero incontrati nella tenuta dell’investitoreNelson Peltz a Palm Beach, in Florida. Secondo il quotidiano economico, con loro c’era un gruppo di amici particolarmente ricchi e potenti. Il ruolo dieconomico o scientifico Cosa andrebbe a fareal servizio disarebbe ancora da definire nel dettaglio. Al momento pare chesia stata lanciata, ma il Wsj sostiene che potrebbe anche non realizzarsi.