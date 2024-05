Fonte : lanazione di 29 mag 2024

Mentre la sera del 4 giugno andrà in scena “A te e famiglia”, un racconto che accompagna il pubblico alla riscoperta della giustizia minorile in Sicilia, tra storie difficili in cerca di riscatto. . Gran finale poi il 5 con una maratona rock. La prima sera, i ragazzi indosseranno dei visori per assistere ad una riscrittura per realtà virtuale di Pirandello.

Musica teatro balli e perfino uncinetto | al Marco Polo torna il festival degli adolescenti