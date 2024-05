Fonte : lanazione di 29 mag 2024

La presenza romana nel territorio pratese è legata alla viabilità e allo sfruttamento agricolo del suolo. . Dai contesti domestici dell’abitato etrusco di Gonfienti messi in luce proviene vasellame in ceramica da mensa, da dispensa e da cucina, in bucchero, in impasto, in ceramica depurata e dipinta e di importazione e utensili in ferro (una chiave e un candelabro).

Museo di Palazzo Pretorio inaugurato il nuovo nucleo espositivo Prato prima di Prato