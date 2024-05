Museo della Barca Lariana | si salpa per Storia e tradizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) PIANELLO DEL LARIO (Como) Ildi Pianello del Lario propone ogni domenica alle 18 un appuntamento con le "Aperistorie al". Occasioni per approfondire le storie che si intrecciano con lae leculinarie del Lario. Si parte domenica 2 giugno con "Il costume e l’abbigliamento tradizionale sul Lario", un incontro per conoscere e approfondire gli abiti, le calzature e acconciature, i materiali e le fogge. Domenica 9 "Le antiche funicolari sul lago e il sistema integrato ferrovie-navigazione": un racconto di inizio Novecento tra treni, battelli a vapore e funicolari. Domenica 16 "Il riscaldamento delle Alpi", un tema di sempre maggiore concretezza e attualità. Si prosegue domenica 23 con "È (era) solo una banda?", con gran concerto finale, alle 21 in giardino, del corpo musicale di Loveno, che custodisce il patrimonio immateriale locale e svolge una funzione sociale, culturale, identitaria.