MotoGP GP Italia Bagnaia | Correre al Mugello è sempre un’emozione indescrivibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Reduce dal successo sul circuito del Montmeló, Peccopunta a trionfare al, dove si è imposto sia nel 2022 che nel 2023. “ale poter contare sul calore di tutti i tifosini e dei ducatisti presenti in pista rende questo evento ancora più incredibile – ha detto il pilota Ducati – Le due vittorie ottenute qui negli ultimi due anni sono state una più bella dell’altra e sogno di poterci riuscire anche quest’anno. La nostra domenica al GP d’sarà ancora più speciale, visto che vestiremo gli stessi colori della Nazionale. Sono entusiasta e non vedo l’ora di scendere in pista”. La Ducati, infatti, in occasione della gara di domenica – che cade il 2 giugno, festa della Repubblicana -, vestirà una speciale livrea azzurra.