Fonte : sportface di 29 mag 2024

The post MotoGP: GP India di settembre cancellato, tornerà nel 2025 con “condizioni meteo ottimali” appeared first on SportFace. le tornerà al Buddh International Circuit nel marzo del 2025, “quando si prevede che le condizioni meteorologiche saranno ottimali sia per gli spettatori che per i piloti”.

MotoGP | GP India di settembre cancellato tornerà nel 2025 con condizioni meteo ottimali