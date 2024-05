Fonte : ilfaroonline di 29 mag 2024

it è su GOOGLE NEWS. Sono entusiasta e non vedo l’ora di scendere in pista”. . Foto MotoGp – Facebook ilfaroonline. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. tante del motociclismo: “Correre al Mugello è sempre.

MotoGp d’Italia Bagnaia punta al podio | Un’emozione correre al Mugello Conto sul tifo italiano