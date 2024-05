MotoGp cancellato il Gran premio dell’India per problemi climatici Torna in corsa il Kazakistan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 – Dopo l'Argentina, l'India. Il mondiale diperde un altro pezzo a causa di una serie di problematiche climatiche che renderebbero difficile la disputa nel weekend del 20-22 settembre come inizialmente previsto. Perché la Ducati sarà azzurra al Mugello: speciale livrea per ild’Italia di"Seguendo il consiglio del governo dell'Uttar Pradesh, che conferma il suo impegno a lungo termine nei confronti della, il campionato tornerà al Buddh International Circuit nel marzo del 2025, quando le condizioni meteorologiche dovrebbero essere ottimali sia per gli spettatori che per i piloti", si legge in una nota. A questo punto potrebbere inproprio il(inizialmente previsto per il 14-16 giugno), il cui appuntamento non è stato, ma rinviato a causa delle alluvioni che hanno colpito il Paese asiatico.