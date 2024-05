Fonte : firenzepost di 29 mag 2024

. Sei corse straordinarie e più posti a disposizione sui treni ordinari per il Gran Premio di Motociclismo in programma all’autodromo del Mugello (Scarperia – FI) domenica 2 giugno 2024 L'articolo Moto GP d’Italia al Mugello: treni straordinari per Borgo San Lorenzo.

Moto GP d’Italia al Mugello | treni straordinari per Borgo San Lorenzo Navette dalle stazioni