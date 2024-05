Mostra su Maradona i figli | Grande emozione ma manca il materiale del Napoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dalmainaugura la‘Diego Vive’, dedicata alla leggenda del calcio che aprirà i battenti domani nell’ex area Nato di: “Siamo emozionati di stare a, abbiamo parlato tanto con gli organizzatori per la, siamo andati in giro per la città a vedere i murales. E’ una città che abbiamo sempre vissuto in maniera bellissima e ancora oggi ci sono forti dizioni di amore che questa città dà a nostro padre“. Laa del Pibe de Oro conferma che “purtroppo non c’è stato un accordo con ile quindi non ci sono né foto né video di gol di papà con la maglia del, si perdono cose bellissime della sua carriera a cui siamo legati”. Ne parla anche Diegojunior: “Questo parco tematico ci riempie di orgoglio, abbiamo contribuito noi cinque alla costruzione di questa storia di nostro padre, ci siamo impegnati da tempo per avere i migliori risultati.