Morto don Ferdinando Mazzoleni ex parroco di Villasanta | prete litigioso ma amatissimo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si è spento della notte fra martedì e mercoledì all’ospedale di Lecco. Èdon, exdi. Aveva 84 anni e si era ritirato ormai da anni nella sua Pasturo. Non era mai stato un sacerdote anonimo. Per 22 anni a Seregno e oltre 30 a, si era segnalato anche per la spigolosità' di carattere. Aveva fatto costruire opere importanti e lavorato molto per la sua parrocchia (ristrutturazioni, campi da calcio, oratorio, un grande organo per cui si era mosso anche un ministro) ma era entrato in polemica spesso con l'amministrazione comunale di centrosinistra (il recupero dell'ex cinema parrocchiale Lux), facendo rivivere l'epopea di Don Camillo e Peppone. E aveva avuto frizioni con alcuni vicini della chiesa di Sant'Anastasia, in centro, che gli avevano intentato causa per il suono troppo forte delle campane.