Morto Al Ruddy produttore de Il Padrino e Million Dollar Baby

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Los Angeles, 29 maggio 2024 – Albert Stotland, vincitore di premi Oscar per la produzione dei film "Il" (1972) e "" (2004), èall'età di 94 anni al Ronald Reagan Ucla Medical Center di Los Angeles, dopo una breve malattia. L'annuncio della scomparsa, avvenuta sabato 25 maggio, è stato dato dalla famiglia tramite un addetto stampa, come ha riferito The Hollywood Reporter. Al, come era conosciuto, accreditato anche come sceneggiatore del telefilm "Walker, Texas Ranger", sulla scia de "Il" (1972) di Francis Ford Coppola, ha prodotto un altro successo al botteghino con "Quella ultima sporca meta" (1974) di Robert Aldrich, il film di football ambientato in una prigione e interpretato da Burt Reynolds.