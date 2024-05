Morte di Diego Maradona | rinviato a ottobre il processo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilper ladiArmando, inizialmente previsto per il prossimo 4 giugno, è statoe spostato al prossimo 1presso il tribunale n.3 di San Isidro. Il tribunale di garanzia, come riferisce l’agenzia Noticias Argentinas, ha infatti considerato ‘legittima’ l’istanza di una imputata, l’infermiera Dahiana Madrid, che ha chiesto l’intervento neldi una giuria popolare. Inizialmente era stata decisa la presenza di un collegio di tre giudici che avrebbe condotto il dibattimento, ma l’accoglimento della richiesta dell’imputata, a cui dovrà dare una risposta il tribunale di Cassazione della provincia di Buenos Aires, ha costretto le autorità a riprogrammare l’apertura delad. Una richiesta di rinvio, peraltro, era anche stata presentata dai legali delle figlie del ‘pibe de oro‘, Dalma e Giannina, per permettere il trasferimento della salma dell’ex calciatore.