Fonte : game-experience di 29 mag 2024

Archiviata questa novità ricordiamo che appena qualche giorno fa è stato pubblicato il nuovo trailer di The Boys Stagione 4, carico ci azione e violenza, volto a presentare al pubblico la nuova ed attesa stagione dello show televisivo targato Sony Pictures ed Amazon. Ricordiamo in conclusione dell’articolo che Patriota sarà disponibile all’interno di Mortal Kombat 1 nel corso di questa primavera, ovviamente per tutti i possessori del Premium Pass.

Mortal Kombat 1 il trailer gameplay di Patriota presenta il devastante antieroe di The Boys