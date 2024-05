Morta in tre giorni per meningite il commosso addio degli amici | Ricorderemo il tuo dolce sorriso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Reggiolo (Reggio Emilia), 29 maggio 2024 - Una vita spezzata, una famiglia distrutta. Unaha impedito a Lara Ponticiello, cresciuta tra Gonzaga (Mantova) e Reggiolo (dove la madre insegnava in una scuola d'infanzia) e laureata in Lingue e Letterature straniere all'Università di Bologna, di proseguire la sua vita e realizzare i suoi sogni. La ragazza si trovava in Erasmus a Berlino quando ha accusato un malore improvviso nella giornata di venerdì scorso, che sembrava essersi risolto. Ma una complicanza clinica l'ha costretta al ricovero in ospedale, dove la giovane è entrata in un coma dal quale tragicamente non si è più risvegliata, morendo domenica. La notizia hail web, facendo rapidamente il giro dei social soprattutto dalle parti di Reggiolo, Gonzaga e Bologna, tre luoghi del cuore per Lara.