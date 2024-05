Moratti | Ricomprare l’Inter? Non facile ma non lo escludo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’ex patron delMassimoha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, parlando di un possibile ritorno nel club nerazzurro: “Rivedremo ial? Non la vedo. Ma non lo. Può darsi. Comprareè un impegno non da poco. I nostri figli Mao e Giovanni sono grandi tifosi. E anche Carlotta, che gira il mondo come presidente delCampus… Per noi è un’esperienza ancora troppo recente. Ma sa: io da ragazzo non pensavo minimamente di fare il presidente del, poi ho cambiato idea. E quindi, in futuro chissà. Vedremo. Compraree tenerla in alto ha costi troppo elevati. Un imprenditore da solo oggi non ce la può fare. Anche il Real Madrid è pieno di debiti… Il presidente-tifoso oggi è più difficile.