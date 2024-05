Fonte : lanazione di 29 mag 2024

Infine, nel nuovo piano vengono finalmente e ufficialmente individuati e delimitati i Centri Commerciali Naturali, i CCN, in modo da riconoscere e formalizzare la loro natura di interlocutori privilegiati dell'amministrazione comunale non solo per l'organizzazione di eventi, ma anche per proporre e realizzare soluzioni e politiche locali: un’innovazione di metodo che già era stata posta in atto nella sostanza dall’amministrazione uscente e che oggi trova un riconoscimento formale.

Montopoli ha un nuovo piano di commercio