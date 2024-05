Monte ingaggi Inter con Oaktree | margini novità e problemi attuali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024)già alle prese con i piani per la prossima stagione – la prima firmata– iniziando a ragionare sul, che condizionerà il calciomercato. Niente di diverso rispetto agli ultimi anni, se non fosse che nel frattempo i costi sono lievitati. Analizziamo la situazione MILANO – L’inizia a programmare la prossima stagione partendo dalle garanzie date dalla nuova proprietà. Nessunaneldopo l’avvento diCapital Management, quindi l’obiettivo sarà quello di mantenere inalterati i costi aumentando la qualità della rosa. Un compito che l’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio e il Vice-DS Dario Baccin conoscono bene. E che dovranno ottimizzare per soddisfare le ambizioni di Simone Inzaghi, che adesso vuole fare il salto di qualità in Europa e nel Mondo.