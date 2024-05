Monossido satura un intero condominio | 10 in ospedale grave una donna di 35 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sannazzaro De' Burgondi (Pavia), 29 maggio 2024 - I soccorsi sono stati attivati per una giovanecolta da malore in casa, ma all'arrivo dei soccorritori i rilevatori diin dotazione hanno riscontrato la presenza del gas killer in tutto il. L'allarme è scattato verso le 15.30 di oggi, mercoledì 29 maggio, con l'arrivo dei primi soccorritori in via Albino Cei a Sannazzaro de' Burgondi. La, 35enne, colpita per prima da malore, per verosimile intossicazione da, è stata trasportata in codice rosso prima con l'ambulanza fino all'elisuperficie di Pavia e poi con l'elisoccorso fino all'Niguarda di Milano, dov'è stata ricoverata, in gravi condizioni. Dalla centrale operativa di Areu è stata attivata la maxi emergenza, per il numero dei coinvolti potenzialmente elevato, con l'invio sul posto di un mezzo speciale, un'auto medica con rianimatore a bordo, un'auto infermieristica e 4 ambulanze, oltre all'attivazione dell'elisoccorso per il trasporto dellain più gravi condizioni.