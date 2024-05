Monaco valuta Sinner | Se all’80% può arrivare in semifinale Non ha perso una capacità…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Proseguono i match di primo turno del Roland Garros 2024, con una seconda giornata di main draw rivelatasi estremamente positiva in chiave azzurra. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Roland Garros, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido(commentatore tecnico di Eurosport).ha commentato così il big match tra Zverev e Nadal sul centrale: “Al di là della forma del momento, Zverev è uno dei pochi ad avere la struttura per reggere un confronto del genere davanti a una leggenda vivente. Effettivamente l’ha gestita quasi al meglio, poi ha fatto qualche errore in alcuni momenti e poteva anche perdere un set, ma la partita sinceramente no.