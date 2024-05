Momento di svolta nelle cure di Kate | la soffiata sulla reazione alla chemioterapia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Middleton è stata avvistata alcuni giorni fa in giro con la famiglia. Una notizia che incoraggia i sudditi britannici all'ottimismo circa lo stato di salute della principessa del Galles, mentre prosegue il suo ciclo dipreventiva. Alcune fonti non ufficiali parlano adesso della possibilità chetorni agli impegni ufficiali ad autunno, anche se il Palazzo e gli addetti ai lavori reali hanno voluto sottolineare che non è stata ancora pianificata alcuna data precisa. Secondo Vanity Fair, la consorte di William è addirittura giunta a un punto didella sua terapia contro il cancro e si sente molto meglio. «È stato un grande sollievo sapere che tollera il farmaco e che in realtà sta molto meglio», scrive il magazine.