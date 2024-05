Mo | Ricci ‘anche a comune Pesaro bandiera Palestina basta massacri’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – ?Anche ildiha esposto ladella?. Lo afferma il sindaco diMatteo, ?esattamente come ha fatto il sindaco Matteo Lepore a Bologna. Tutti noi ? spiega – il 7 ottobre abbiamo condannato ciò che ha fatto Hamas, una forza terroristica e antisemita”. “Abbiamo preso parte, solidarizzato con il popolo israeliano dopo quell’attacco feroce, dopo le tante persone prese in ostaggio. Ma è evidente che da settimane Netanyahu ha scambiato completamente il diritto sacrosanto alla sicurezza di Israele con il diritto alla vendetta. E noi non possiamo accettarlo. Non possiamo accettare un massacro quotidiano di donne e bambini nella Striscia di Gaza. Hamas non c’entra nulla con la causa palestinese”.