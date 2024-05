Mo | Annunziata Pd ' Netanyahu sta condannando Israele Italia riconosca la Palestina'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Quando un Paese perde la propria reputazione perde tutto. È questo il destino al quale il premierstail suo Paese". Lo ha detto Lucia(Pd) in un intervento durante la sua campagna elettorale che oggi fa tappa in Abruzzo. "ha il diritto di difendersi ma non ha il diritto di condurre una guerra generalizzata, criminale, nei confronti di un altro popolo. Una situazione tragica che il premieraggrava ogni giorno con il suo cocciuto rifiuto di ascoltare le voci delle organizzazioni internazionali, dei suoi alleati e persino della pubblica opinione interna", ha proseguito. "È tempo da parte dell'di riconoscere lo stato palestinese, come atto di pressione sulle diplomazie internazionali.