MLS i pronostici sulle partite di giovedì 30 maggio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) MLS, torna subito in campo il massimo campionato nordamericano. Messi stavolta partirà dal 1? nel match tra Inter Miami e Atlanta: notizie e. Mentre i principali campionati europei sono già finiti in archivio, in altre parti del mondo si continua a giocare. La MLS, il più importante torneo calcistico nordamericano, si appresta ad entrare nel vivo. E le due squadre che dopo le prime 16 giornate di regular season – iniziata lo scorso febbraio – hanno vinto piùdi tutti sono l’Inter Miami di Leo Messi, prima in classifica a quota 34 punti, e Cincinnati. Messi – IlVeggente.it (Lapresse)Il club della Florida, scelto dalla “Pulce” ormai un anno fa per concludere una carriera straordinaria, non perde addirittura da 10. Sabato scorso la vittoria è arrivata ugualmente nonostante il tecnico, il Tata Martino, abbia deciso di far riposare i tre big: Messi, per l’appunto, Suarez e Busquets.