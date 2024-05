Misano Gera d’Adda sfida tra la continuità di Pirovano e il rinnovamento di Tassi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024). Aa due per la poltrona da sindaco. L’8 e 9 giugno i cittadini saranno chiamati a scegliere tra ladi Daisy, sindaco uscente e ricandidata con la lista “Lega-Misà”, e ilrappresentato dalla lista “SìAmo” che, come nuovo primo cittadino, propone l’attuale Presidente degli Istituti Educativi di Bergamo, Ivan. Le proposte della lista Lega-Misà viaggiano incon gli scorsi cinque anni di amministrazione, ma quello presentato dall’amministrazione uscente è un programma ricco di contenuti e novità. A partire dai temi di famiglia e scuola, con la lista che propone di realizzare un asilo nido, attraverso reperimento di contributi sovracomunali o in project financing, in un’area di proprietà comunale sita tra via A.