Fonte : lanazione di 29 mag 2024

Il giovane è stato condotto questa mattina in giudizio per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, condannandolo alla pena di 4 mesi di reclusione e 1. Si trattava di una donna, cittadina dominicana di 45 anni che, in evidente stato di agitazione, celava nella tasca posteriore dei pantaloni una sagoma, risultata essere un coltello dalla lama di 7 centimetri, lungo complessivamente 15 centimetri.

Minacce all' ufficio postale con un coltello in tasca 45enne denunciata