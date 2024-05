Miliardario americano si immergerà nell’Oceano alla ricerca del Titanic

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si chiama Larry Connor è undell’Ohio, specializzato negli investimenti immobiliari. E ha annunciato una prossima spedizione per esaminare il relitto del, inabissatosi nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, durante il suo viaggio inaugurale, a seguito dell’impatto contro un iceberg. Dopo la tragedia dell‘OceanGate nell’estate del 2023, che provocò la morte di 5 persone, dunque, c’è qualcuno che vuole riprovarci. Connor non è nuovo alle missioni impossibili. Già nel 2022 partecipò come turista spazialemissione Axiom Mission 1, trascorrendo 17 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Connor sfrutterà un sottomarino della Triton Submarines di Patrick Lahey, un manager che ha tutta l’intenzione di dimostrare che la tragedia dell’OceanGate sia stata solo una tragica fatalità.